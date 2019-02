Obra com recursos do Fundo de Apoio dará mais competitividade as indústias em São Gabriel

O Governo do Estado está proporcionando mais competitividade às indústrias instaladas no Núcleo Industrial Sul, em São Gabriel do Oeste, além de segurança e qualidade de vida aos trabalhadores do local.

Na manhã desta segunda-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o repasse de R$ 2 milhões em recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) para a Prefeitura de São Gabriel do Oeste fazer a pavimentação de uma área de 40.289,44 m² da via paralela à rodovia BR-163, que dá acesso ao núcleo. A obra já foi licitada pela administração municipal.

O governador Reinaldo Azambuja explicou, que “a ordem de serviço dessa perimetral que liga o anexo ao núcleo industrial potencializa o emprego, gera mais oportunidades e possibilita novas exportações. São mais de R$ 2 milhões conveniados do Governo do Estado com a prefeitura de São Gabriel do Oeste para fazer essa obra”, finalizou.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semagro, “essa é mais uma ação de promoção do desenvolvimento que realizamos com os recursos do Fadefe. As indústrias ganham em logística e na questão sanitária, enquanto que os trabalhadores se beneficiam com mais segurança. Esses dois pontos proporcionam mais competitividade a esses empreendimentos”.

O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, reforçou que dois novos empreendimentos já estão se instalando no Núcleo Industrial. “Temos uma fábrica de ração e a Café Prata, de torrefação de café, que nos apresentou a planta do novo empreendimento. A pavimentação do Núcleo deve nos auxiliar na atração de mais empresas e elevar o número de empregos já gerados no loca”.

