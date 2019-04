Orro sinaliza candidatura da esposa à prefeitura de Aquidauana

O deputado e ex-prefeito, Felipe Orro (PSDB), sinalizou durante entrevista ao JD1 Notícias a intenção da esposa dele, Viviane Orro, em disputar a cadeira do chefe do Executivo de Aquidauana.

Durante conversa na redação, o parlamentar que já foi prefeito do município, comentou que ele e a esposa estão articulando a possibilidade. “Existe sim a probabilidade dela se candidatar”, comentou Orro.

Em março, uma pesquisa realizada do Instituto Ranking para análise quantitativa entre a população sobre a intenção de votos a prefeito nas eleições 2020, Viviane Orro teve 1,66%. Contra o atual prefeito Odilon Ribeiro com 14,33.%. Os votos brancos e nulos ficaram com 75,35% das intenções.

