Aprovados em concurso da Guarda Civil pedem apoio de vereadores para nomeação

Na manhã desta terça-feira (27) os aprovados em concurso e formados no curso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, estiveram na sessão ordinária para solicitar o apoio dos vereadores para nomeação. No total, 173 profissionais aguardam serem chamados pela prefeitura para assumirem os cargos para os quais foram aprovados, o que ajudaria a diminuir o déficit do efetivo. Os vereadores comprometeram-se em dialogar com a prefeitura para que a nomeação seja feita o quanto antes. Ofício foi assinado pelos 29 vereadores, solicitando à prefeita Adriane Lopes as nomeações.

Arthur Rodrigues de Mendonça ocupou a Tribuna da Casa de Leis para falar em nome dos profissionais aprovados que já encerraram o curso de formação, etapa final antes da nomeação como guardas civis metropolitanas. Eles trouxeram faixas e cartazes ao Plenário.

Segundo Mendonça, representantes da administração municipal passaram nas salas do curso de formação prometendo a nomeação de 388 profissionais. “Isso nos encheu de esperança. Chegou dezembro e achamos que seríamos nomeados”, afirmou. Ele lembrou que a Guarda enfrenta um déficit na quantidade de profissionais, o que evidencia ainda mais a necessidade dessas nomeações.

“O curso foi aberto por conta disso, dessa necessidade. Estamos preparados para atuar na segurança. Até agora, só tivemos gastos e nem um real de desconto”, disse Mendonça. Ele lembrou que cada um desembolsou pelo menos R$ 1,3 mil em exames (etapa anterior ao curso) e roupas (coturno e calças da Guarda) usadas na formatura.

“Ocorreu um descaso ao término do curso”, afirmou. Ele reclama que a prefeitura alega falta de orçamento, porém, tem aberto frequentemente processos seletivos.

O vereador coronel Alírio Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Segurança da Casa de Leis, destacou que acompanha a luta desde o começo. “É uma luta desta Casa, quando já passamos das 273 vagas para 388. Depois, foi a luta para iniciar o curso de formação, concluído em dezembro. Acompanho a luta desde o início e entendo a relevância da Guarda para segurança da nossa Capital”, disse o vereador, destacando principalmente o trabalho nas escolas municipais.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal destacou a disposição para ajudar a resolver o problema. “Vocês têm o apoio da Câmara, vamos ajudar vocês, pois são necessários mais guardas, não apenas para os prédios, mas como toda a cidade. Isso é investimento para segurança das pessoas e não despesa”, ressaltou.

