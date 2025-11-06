Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

'Ou esclarece, ou tem que ser tirada', diz vereador sobre ausência de secretária em reunião

Flávio Cabo Almi critica falta de Márcio Hokama para tratar de assuntos, como dinheiro para operação tapa-buraco

06 novembro 2025 - 12h24Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 06/11/2025 às 12h37
Flávio Cabo Almi falou sobre os problemas da cidadeFlávio Cabo Almi falou sobre os problemas da cidade   (Vinicius Santos)

O vereador Flávio Cabo Almi (PSDB) criticou a ausência da secretária de Finanças da prefeitura, Márcia Helena Hokama, na reunião em que serviria para detalhar os investimentos feitos na cidade, como a operação tapa-buraco.

"Ou ela vem, ou ela tem que ser tirada. Eu acho que é o que a população quer. Ou ela vem trabalhar, vem prestar esclarecimento para essa casa, que é uma casa fiscalizadora, é o nosso papel, ou ela sai. Se ela não quer vir dar justificativa, ela peça para sair", disse o parlamentar.

Ele explicou que a secretária não apresentou qualquer justificava, nem mesmo um atestado, apenas enviou em seu lugar, o secretário-adjunto.

"A gente queria que a Márcia Hokama estivesse aqui presente, porque ela é a secretária atual", declarou. O vereador, inclusive, ressaltou que fez um novo requerimento para que ela comparece à Câmara Municipal na próxima terça-feira.

"Agora ela vai ser convocada através de requerimento mesmo, e não vai poder faltar", complementou.

Flávio comentou que o serviço de tapa-buraco não está sendo cumprido desde fevereiro deste ano e informou que apenas duas empresas, das oito contratadas, estão atuando na cidade. Ele disse que buracos que antes tinham 30 centímetros, hoje se transformaram em crateras que até carro estão sendo engolidos.

"Nem eu, como vereador, nenhum dos vereadores, tem visto máquina trabalhando, não tem máquina trabalhando, está parado", finalizou.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Supremo Tribunal Federal
Política
Moraes assume presidência temporária do STF
Rotatória Gury Marques -
Cidade
Viaduto estaiado na rotatória da Coca-Cola terá investimento de R$ 90 milhões
Rodrigo Manga foi afastado por decisão judicial
Política
Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado por 180 dias em operação da PF
E-título
Política
Eleitores têm até maio de 2026 para regularizar situação e votar nas próximas eleições
Reunião acontece na Câmara Municipal
Política
'Vai ter que se explicar': secretária falta em reunião sobre tapa buracos na Câmara
alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS discute orçamento de R$ 27,19 bilhões e outras propostas legislativas nesta quinta
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto
Aprovação aconteceu a noite de quarta-feira
Política
Por unanimidade, Senado aprova isentar IR para quem ganha até RS 5 mil
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Sessão na Alems
Política
Assembleia Legislativa suspende sessão após morte do filho de uma servidora

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização