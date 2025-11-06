'Ou esclarece, ou tem que ser tirada', diz vereador sobre ausência de secretária em reunião

O vereador Flávio Cabo Almi (PSDB) criticou a ausência da secretária de Finanças da prefeitura, Márcia Helena Hokama, na reunião em que serviria para detalhar os investimentos feitos na cidade, como a operação tapa-buraco.

"Ou ela vem, ou ela tem que ser tirada. Eu acho que é o que a população quer. Ou ela vem trabalhar, vem prestar esclarecimento para essa casa, que é uma casa fiscalizadora, é o nosso papel, ou ela sai. Se ela não quer vir dar justificativa, ela peça para sair", disse o parlamentar.

Ele explicou que a secretária não apresentou qualquer justificava, nem mesmo um atestado, apenas enviou em seu lugar, o secretário-adjunto.

"A gente queria que a Márcia Hokama estivesse aqui presente, porque ela é a secretária atual", declarou. O vereador, inclusive, ressaltou que fez um novo requerimento para que ela comparece à Câmara Municipal na próxima terça-feira.

"Agora ela vai ser convocada através de requerimento mesmo, e não vai poder faltar", complementou.

Flávio comentou que o serviço de tapa-buraco não está sendo cumprido desde fevereiro deste ano e informou que apenas duas empresas, das oito contratadas, estão atuando na cidade. Ele disse que buracos que antes tinham 30 centímetros, hoje se transformaram em crateras que até carro estão sendo engolidos.

"Nem eu, como vereador, nenhum dos vereadores, tem visto máquina trabalhando, não tem máquina trabalhando, está parado", finalizou.

