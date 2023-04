Pacheco cria CPMI dos Atos Golpistas

O presidente do Congresso nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu durante a sessão desta quarta-feira (26) o requerimento para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas.

A Comissão investigará os atos antidemocráticos que resultaram nas invasões e depredações que ocorreram às sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

“O requerimento requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia último oito de janeiro ocorridos na sede dos três poderes da República em Brasília”, diz trecho do documento.

O colegiado será formado por 16 deputados e 16 senadores titulares, e agora os líderes devem indicar os integrantes para a Comissão. O documento ainda deve ser publicado no Diário Oficial da União (DOU).

