Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Política

Pacheco recebe Jorge Messias e discute indicação ao STF

Encontro foi descrito como positivo e sem promessas sobre a sabatina no Senado

15 janeiro 2026 - 09h22Sarah Chaves, com Folha de São Paulo
Jorge Messias, ministro da AGU e presidente LulaJorge Messias, ministro da AGU e presidente Lula   (Ricardo Stuckert/PR)

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco se reuniu, pela primeira vez, com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para tratar da indicação ao Supremo Tribunal Federal. O encontro durou cerca de uma hora e foi descrito por interlocutores como positivo, com tom cordial e sem atritos.

A indicação de Messias, oficializada em novembro pelo presidente Lula, abriu um desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parte dos senadores preferia Pacheco para a vaga, o que aumentou a resistência política ao nome do ministro da AGU. Na conversa, houve uma avaliação geral do cenário, sem promessas ou compromissos por parte de Pacheco.

O processo de indicação ao STF depende de aprovação da maioria do Senado, em votação secreta. No fim do ano passado, Lula pediu a ministros que buscassem apoio entre senadores para Messias. O governo também retardou o envio da documentação necessária para a sabatina, o que contribuiu para o adiamento do calendário e ampliou a tensão política. O ambiente ficou ainda mais sensível após ruídos nos bastidores envolvendo acusações de pedido de cargos, negadas por Alcolumbre.

Durante o encontro, Messias apresentou parte de sua trajetória pessoal e reconheceu que a resistência no Senado é predominantemente política, não pessoal. Pacheco, por sua vez, disse estar pouco inclinado a disputar o Governo de Minas Gerais e reforçou a aliados que a possibilidade de ser indicado ao STF está encerrada. Também afirmou não querer carregar o ônus de uma eventual rejeição ao nome de Messias.

A visita fez parte da estratégia de Messias para angariar votos no Senado, movimento que perdeu ritmo com o recesso legislativo e as férias do ministro. Ainda assim, ele se reuniu com o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, responsável pela sabatina. Aliados avaliam que houve avanços no fim de 2025 e que o ambiente político tende a se reorganizar com a retomada dos trabalhos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Papy
Política
Veto do IPTU será analisado após recesso, afirma presidente da Câmara
Marcos Pollon - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Política
Deputado de MS propõe que trabalhador recolha os próprios encargos trabalhistas
Reunião Colégio de Procuradores -
Justiça
MPMS define Comissão Eleitoral para escolha de Procurador-Geral de Justiça
Presidentes do Brasil e da Rússia
Política
Lula conversa com Putin sobre Venezuela após ataques dos EUA
Sessão aconteceu na segunda-feira
Política
Com poder nas mãos, Câmara decidirá futuro da redução do IPTU após veto da prefeita
Dragões da Independência na rampa do Congresso
Política
Sessão conjunta marca retomada dos trabalhos do Congresso Nacional
Senador Nelsinho Trad e o governador Eduardo Riedel -
Política
PSD vai aguardar retorno de Riedel para definir posição nas eleições
Foto: TSE
Política
Decisão do TSE muda composição da Câmara Municipal de Bandeirantes
Prefeita Adriane Lopes
Política
Em menos de 24h, Adriane veta lei dos vereadores que suspendia alta do IPTU na Capital
Wellington César se reuniu com Lula no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira
Política
Lula escolhe Wellington César para vaga no STF deixada por Lewandowski

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste