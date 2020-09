Pandemia deve baratear campanha

Vários especialistas em campanhas eleitorais, usam uma régua parecida para calcular os custos da mobilização eleitoral esse ano, a campanha pode sair até mais barata , que o previsível.

Segundo essas vozes, os candidatos deverão ter investimentos maiores com criação e mídias sociais, mas eles baratearão a mobilização, e mesmo a movimentação das candidaturas.

As restrições da pandemia, também terão o poder de baixar despesas. Os comitês por exemplo, deverão ser menores, ou nem existir, no caso dos candidatos a vereador.

A aglomeração além de gerar repercussão negativa, pode estar proibida em vários municípios, e inclusive causar responsabilidade pessoal ou politica, a quem promove grandes reuniões presenciais e na sequencia cause pequenos surtos da doença.

Sendo assim, os grandescomitês, como palco de reuniões,serão desnecessários. Pequenos escritórios, mais como ponto de organização que de arregimentação, devem ser a nova realidade.

Nos bairros, as grandes reuniões, também devem ser repensadas. Alguns itens porém seguem sem mudanças, as carreatas, não representam grandes riscos a saúde do eleitor e correligionários, e devem permanecer na agenda dos postulantes e partidos.

Adesivagens e bandeiraçõs deverão ter distanciamentos, ou seja menores. A campanha de 45 dias, e que inicia se amanhã, deve colaborar também, com a redução de custos.

