Papy busca viabilizar asfalto para o Riviera Park e outros bairros da Capital

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, quer garantir a pavimentação asfáltica em bairros da Capital, com foco especial no Riviera Park, localizado na Região do Lagoa.

Durante a sessão legislativa desta quinta-feira (26), o parlamentar destacou que o asfalto é a principal reivindicação da população em suas visitas aos bairros.

Apesar de não ter competência direta para executar obras, Papy afirmou estar articulando junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e buscando apoio da bancada federal e outras frentes políticas para viabilizar recursos e atender à demanda.

“No início do ano, a Sisep esteve no Riviera Park e o serviço feito não ficou a contento. Liguei para o secretário Marcelo Migliolli porque precisamos trabalhar de forma unida nesta Câmara. A cidade precisa de asfalto e os moradores não aguentam mais essa situação”, declarou.

O parlamentar também relatou que, após as chuvas do último fim de semana, a situação das ruas do Bairro se agravou. Em alguns trechos, nem mesmo as linhas de ônibus conseguem circular, já que nem o itinerário do transporte coletivo é asfaltado.

Desde 2018, Papy acompanha as demandas da comunidade local e, em abril deste ano, esteve no Bairro para ouvir os moradores. Na ocasião, foi solicitado o serviço de patrolamento e cascalhamento, mas as fortes chuvas impediram a execução adequada dos trabalhos por parte da Sisep.

“Já se fez vários trabalhos paliativos, mas não resolve. O bairro continua na lama, as dificuldades permanecem, e os moradores continuam sofrendo. Nós, como parlamentares, somos cobrados duramente por isso”, concluiu o vereador.

