Papy diz que está focado na Câmara e não pensa em candidatura para 2026

Em seu terceiro mandato e presidindo pela primeira vez a Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Papy (PSDB), afirmou que não pensa em candidatura para 2026, quando acontecem as eleições gerais e outros parlamentares almejam tentar cargos maiores, como por exemplo, para deputado estadual.



“Estou bem focado na presidência. Não tenho pensado em candidatura, nem em eleição, mas fazemos parte de grupos e quando se é liderado, você precisa respeitar isso também”.



Papy faz parte do grupo do PSDB, que no momento, aguarda a definição nacional que será em convenção no dia 5 de junho para possivelmente acompanhar a movimentação do governador Eduardo Riedel e do ex-governador, Reinaldo Azambuja, lideranças regionais do partido.



Mesmo sem pretensão, ele se diz disposto a fazer o que for necessário para o grupo. “Uma vez que o meu grupo político e os meus líderes entenderem que eu preciso estar disposto ou disponível para algum pleito, eu também vou estudar isso com bastante carinho e perceber se é o meu momento ou não. Também tem a questão familiar, organizar o grupo, mas pessoalmente, hoje eu não tenho nenhuma pretensão eleitoral para 2026”, disse em entrevista ao Jornal O Estado.



