Papy e demais vereadores esperam decisão dos líderes do PSDB em MS

Após o presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja se reunir com vereadores de Campo Grande nesta semana, os parlamentares ainda não tiveram uma definição do rumo do partido no estado. Isso porque a nível nacional o PSDB autorizou a fusão com o Podemos, e como já adiantado pelo governador Eduardo Riedel, posteriormente uma federação com o Republicanos ainda pode surgir.

Caso a fusão se consolide, os vereadores, poderão migrar de partido, pois o PSDB se tornará outra legenda, em razão dessa mudança, os vereadores que só terão 30 dias para fazer essa mudança (pois não terão ano de eleição até 2028), aguardam a posição de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel para saber se seguirão a fusão ou mudam para outra legenda.

Segundo Papy, presidente da Câmara, sua decisão tem tendência em acompanhar o líder tucano. “Quem está mais pra baixo tem que esperar os líderes se decidirem, eu tenho a tendência de acompanhar o governador Eduardo Riedel e o Reinaldo que são os meus líderes, a decisão tem que passar por eles, consolidar o entendimento deles, porque tem eleição para governador tem que escolher bem o partido, os partidos aliados e tudo e a partir disso nos vamos tomar a decisão aqui em baixo”, afirmou.

Questionado se há algum convite ou partido em mente, Papy esclareceu que não abriu conversa com outras legendas e está aguardando o caminho do governador, “para depois seguir”. Deputados estaduais do PSDB já expressaram o mesmo posicionamento.



“Esse tabuleiro político não vai se resolver agora. Nem eu e nem o Eduardo temos pressa. Vamos conversar com todos os partidos”, explicou. Azambuja também comentou a possibilidade de disputar o Senado, mas foi cauteloso: “Ainda é cedo. Não é uma decisão consolidada. O futuro a Deus pertence”, declarou Reinaldo durante visita na Câmara.

