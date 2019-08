Para Rogério Marinho, reforma pode recuperar confiança na economia

A reforma da Previdência é necessária para recuperar a confiança na economia do país e assim, haver retomada do crescimento. A avaliação foi feita pelo secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, nesta terça-feira (20), durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Ele chamou de “catástrofe” o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços do país, abaixo de 1% nos últimos quatro anos. “Não será a reforma do sistema previdenciário que vai gerar emprego, renda e oportunidades no Brasil. Mas alguma coisa se quebrou nesse país que foi a confiança das pessoas e isso temos a obrigação como sociedade de remontarmos. Essa confiança é essencial para a previsibilidade, a segurança jurídica”, disse.

“Acredito que o Brasil está em um momento de inflexão. Temos muitos problemas, muitas diferenças, muitas desavenças até. Mas, certamente, há uma situação que nos une que é o desejo de melhorar o país”, apontou, afirmando que não há registro anterior de tanta demora para a retomada do crescimento econômico do país, mesmo quando houve a quebra da bolsa de Nova York de 1929, problemas da década de 80 ou cíclicos da economia mundial que afetaram o país.

“Há quatro anos estamos crescendo a menos de 1%. Não existe registro na nossa história econômica dos últimos 100 anos de uma catástrofe dessa proporção”, frisou Marinho, dizendo ainda que, após a tramitação da proposta de reforma na Câmara dos Deputados, a previsão de economia com as mudanças será de R$ 933,5 bilhões em 10 anos. No último dia 7, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma e o texto seguiu para o Senado.

