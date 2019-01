Para Romero, boatos de abuso sexual foram plantados por inimigos

Para se defender de acusações de abuso sexual contra um menor, o vereador de Campo Grande, Eduardo Romero (Rede), emitiu, na tarde desta terça-feira (22), uma nota onde se diz inocente e que as acusações podem vir de "inimigos políticos".

Entenda o caso

Conforme boletim de ocorrência, o vereador teria abusado de um menino de 13 anos em novembro de 2017. De acordo com o registro policial, tudo aconteceu durante uma reforma na casa do vereador. O menor estava acompanhado o tio, contratado para trabalhar na obra, e quando ficaram sozinhos, o menor teria sofrido os abusos por parte do edil.

O fato sobre o suposto abuso repercutiu em toda e imprensa, com isso Romero emitiu uma nota para se defender. Em um dos trechos, ele afirma que as acusações podem ter sido "plantadas por inimigos políticos". “Estar na política te transforma em inimigo de muita gente, e não medem esforços para prejudicar e tirar de cena”, afirmou.

Nota de esclarecimento na integra

Quanto a acusação que está circulando nas redes sociais e imprensa, esclareço: Trata-se de uma acusação totalmente falsa e indevida. Estar na política te transforma em inimigo de muita gente, e não medem esforços para prejudicar e tirar de cena.

A Justiça está fazendo seu trabalho e em breve teremos as respostas. Confio na Justiça e em Deus, e tenho a consciência tranquila. Mas deixo o questionamento: como um processo sigiloso torna-se público gerando prejuízos incalculáveis, antes mesmo da decisão da própria Justiça? Absurdo.

Eduardo Romero

