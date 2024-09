Para Rose, dinheiro "precisa ser melhor aplicado" para resolver problemas

Para a candidata a prefeita de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), uma melhor gestão dos recursos financeiros da prefeitura é chave para solucionar problemas na educação, saúde, segurança pública, infraestrutura entre outras áreas.

“Houve um crescimento de 62,8% na arrecadação do município, mas houve crescimento de 75,5% da despesa total com pessoal. Dinheiro tem. Precisa ser melhor aplicado. Acabar com a gastança. Necessitamos de uma gestão melhor e eficiente na prefeitura”, disse.

Para segurança, Rose Modesto explicou que vai fortalecer a guarda civil Metropolitana, investindo na compra de equipamentos e veículos. Também vai focar na interação da Guarda Civil com a Polícia Civil e Polícia Militar, para o planejamento de combate e enfrentamento do crime na Capital. “Também vamos investir em tecnologia. Vamos instalar a central de videomonitoramento, ampliar o número de câmeras. Vamos reforçar as rondas da guarda municipal em frente das escolas”, explicou.

Rose Modesto destacou que vai terminar e entregar as obras que estão paradas na Cidade.

Na área da Saúde, a candidata planeja descentralizar o modelo de compra dos medicamentos. Também irá realizar mutirões para reduzir as filas de espera de exames e cirurgias e repactuar convênios com hospitais para atender a população. “Quando falta remédio não é falta de dinheiro. Dentro da Secretaria Municipal de Saúde não tem uma central específica para comprar medicamentos. Não tem um sistema de controle de estoque de medicamentos. Vamos modernizar o sistema da prefeitura”, pontuou.

