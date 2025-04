Paranhos tem eleição suplementar para prefeito neste domingo

Mais de 9 mil eleitores irão às urnas de Paranhos neste domingo (5), para elegerem o próximo prefeito da cidade sul-mato-grossense em eleição suplementar, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

A eleição suplementar ocorre após a Corte Eleitoral sul-mato-grossense confirmar a cassação do registro de candidatura de Heliomar Klabunde (MDB) devido irregularidades nas contas de sua gestão anterior.

Seguindo o mesmo cronograma de 2024, as eleições complementares ocorrem das 7h às 16h, no horário de Mato Grosso do Sul, com a totalização dos votos às 18h, também no horário sul-mato-grossense.

De acordo com dados do TRE-MS, a cidade conta com 9.366 eleitores, que votam em 30 seções eleitorais dos cinco locais de votação. Mesmo se tratando de uma eleição suplementar, o voto é obrigatório.

Eleição com um candidato

O TRE-MS rejeitou na sexta-feira (4) os recursos apresentados pela candidatura de Jorge Ricardo Laurício, conhecido como Dr. Jorge (PT) na eleição suplementar deste domingo.

A decisão mantém o que havia sido decidido pela 1ª Zona Eleitoral de Amambai, que cassou a candidatura da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, sob a justificativa que o registro da chapa ocorreu fora do prazo estipulado.

Com isso, apenas o nome do vereador e prefeito interino do município, Hélio Acosta (PSDB), segue no pleito. O nome de Dr. Jorge, no entanto, segue como candidato nas urnas, mas os votos computados para o seu nome serão considerados “anulados sub judice” até o trânsito em julgado do processo.

