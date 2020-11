Parcial em Dourados mostra Barbosinha com 33,51% dos votos

O deputado estadual Barbosinha (DEM), candidato a prefeito na cidade de Dourados aparece na frente na primeira parcial das eleições divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), com 3.939 votos, um total de 33,51%.

Foram totalizadas 11,24% das seções no município, e em 2° lugar para o cargo de chefe do Executivo aparece Alan Guedes (PP), com 3.827 votos, que totaliza 32,56%, com pouquíssima diferença do 1° lugar.

Conforme o TRE, 13.502 mil pessoas compareceram as urnas, onde 716 votos foram brancos e 1.032 nulos. O total de votos válidos foi 11.754 mil.

O terceiro candidato mais votado até o momento é Racib Harb do Republicanos que tem 11,02% dos votos. Veja os dados apurados:

Já o vereador mais votado, por enquanto, é o Pastor Gabriel Matos (soliedariedade) com 497 votos, e logo atrás vem Silas Zanata (PSDB_, com 457 votos, Olavo Sul é o terceiro mais votado com 432, e Maurício Lemes tem 295 votos.

Veja os candidatos a Câmara Municipal mais votados:

Deixe seu Comentário

Leia Também