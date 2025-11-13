Parlamentares do PL repercutem filiação de Capitão Contar pela direita em MS

O retorno do ex-deputado estadual Capitão Contar ao Partido Liberal (PL), anunciado em Brasília durante encontro com Valdemar da Costa Neto, repercutiu entre lideranças do partido em Mato Grosso do Sul. Deputados e vereador do PL consideraram a filiação um reforço importante para o projeto conservador que o partido pretende consolidar nas eleições de 2026, quando Contar deve disputar uma vaga ao Senado Federal na chapa de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

O deputado Coronel David (PL) afirmou que o retorno do ex-parlamentar “não surpreende”, já que as conversas vinham sendo conduzidas há algum tempo entre Reinaldo Azambuja, Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho. Ele ressaltou, porém, que a escolha do candidato ao Senado seguirá critérios técnicos. “Temos nomes importantes interessados, o Reinaldo, o Contar e o deputado federal, Marcos Pollon, mas o partido já estabeleceu as regras. Aquele que estiver melhor posicionado nas pesquisas terá a preferência”, destacou, acrescentando que o processo será conduzido com transparência e alinhado às diretrizes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para o deputado estadual João Henrique Catan, a chegada de Contar é sinal de que o partido “começa a mostrar que está ouvindo a base, que está nos ouvindo, reforçando o time e trazendo um nome importante para esse processo”. Ele considerou o movimento uma vitória interna e defendeu que o PL mantenha o compromisso com as lideranças regionais. “O meu partido está cada vez mais no rumo que eu pregava e apontava”, afirmou. Para ele o momento representa uma reorganização da direita e uma oportunidade para corrigir erros do passado.

O vereador Rafael Tavares (PL) também celebrou a filiação, classificando-a como “um passo importante para consolidar o PL como o principal partido da direita aqui no estado e no nosso país”. Segundo ele, a entrada de Contar “soma, sem dúvidas, porque são duas vagas ao Senado e dois votos da direita”. Tavares defendeu a união do campo conservador e reforçou a prioridade de “ocupar espaço e isolar a esquerda, isolar o PT, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul”.

A filiação de Capitão Contar que se declarou pré-candidato ao Senado pelo PL, busca consolidar uma frente conservadora para 2026.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também