Parlamento Jovem realiza sessão no Parque da Nações

Os deputados estudantes do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizaram na segunda-feira (1) no Parque das Nações Indígenas uma sessão itinerante, a primeira realizada desde a criação do grupo.

Uma experiência, que o coordenador da Escola do Legislativo, Ben-Hur Ferreira, acredita ser enriquecedora e inesquecível para os jovens parlamentares.

“É um dia histórico. Eles perceberam o que o descuido com a natureza pode causar, o custo que isso tem. E isso aumenta a sensibilidade desses jovens, a capacidade de perceber como a questão ambiental é estratégica”, disse Ben Hur.

Os jovens deputados verificaram de perto as condições do Parque, desde os lagos de contenção de águas pluviais, passando pela Casa do Homem Pantaneiro, o emblemático Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira - Aquário do Pantanal -, até o ponto mais marcante da sessão, as obras de desassoreamento do lago principal.

“Apesar de a nossa legislatura estar chegando ao fim, desejo que as seguintes tenham a oportunidade fazer passeios e sessões como esta”, disse a deputada estudante Natállia Braga.

O gerente de unidade de conservação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Leonardo Tostes Palma, também elenca o importante papel da Casa de Leis e dos jovens no acompanhamento dos problemas que afetam a vida cotidiana da população.

“Importante mostrar que o jovem tem essa responsabilidade de acompanhar tudo que está acontecendo. Para nós é fundamental mostrar o que está sendo feito aqui”, finaliza.

