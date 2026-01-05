Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Parte de vereadores apoiam sessão extraordinária para discutir suspensão de IPTU

O pedido de suspensão da cobrança do IPTU foi protocolado por um conglomerado de entidades

05 janeiro 2026 - 09h55Luiz Vinicius
Câmara Municipal de Campo GrandeCâmara Municipal de Campo Grande   (Foto: Divulgação)

Pelo menos sete vereadores sinalizaram serem favoráveis a suspensão do recesso parlamentar para realizar uma sessão extraordinária que discutiria a suspensão do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de Campo Grande.

Entre eles estariam Carlão (PSB), Luiza Ribeiro (PT), Marquinhos Trad (PDT), Ronilço Guerreiro (UNIÃO), Maicon Nogueira (PP), Ana Portela (PL) e Dr. Lívio (UNIÃO).

O pedido de suspensão da cobrança do IPTU foi protocolado por um conglomerado de entidades, que entendem que diversas pessoas passaram a receber os lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo com aumentos expressivos e generalizados.

O entendimento é que houve uma requalificação dos imóveis, com alteração de métricas classificatórias que impactaram no cálculo referente ao IPTU e da Taxa de Lixo. Porém, a situação é vista como contrária, já que não houve debate público, ampla divulgação e até transparência suficiente.

Ainda conforme as entidades, bairros periféricos e populares foram elevados na classificação socioeconômica, resultando em majoração da carga tributária para famílias de baixa renda, enquanto bairros de alto padrão foram reduzidos na classificação.

Para o contribuinte, o desconto da cota única do IPTU tem prazo até 12 de janeiro, enquanto a impugnação administrativa do IPTU e Taxa de Lixo se estende até 10 de março. O desconto, inclusive, é criticado pelas entidades, já que saiu de 20% para 10% este ano.

O documento é assinado pela ADVI (Associação dos Advogados Independentes), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), SENGE-MS (Sindicato dos Engenheiros) e CRECI-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Justiça
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Política
Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
Lula durante coletiva
Política
Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
Caracas foi atacada durante a madrugada
Política
Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
Eduardo Bolsonaro
Política
PF determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo de escrivão
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos
Manifestações aconteceram no dia 8 de janeiro
Política
STF terá evento para lembrar 3 anos de atos golpistas de 8 de janeiro
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital