"Partiremos de um cenário positivo para o crescimento", diz Riedel ao discursar

Em seu primeiro discurso oficial como governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel agradeceu ao vice Barbosinha, a família e ao ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Sempre serei grato ao Barbosinha, que abdicou de seus objetivos pessoais e políticos, para embarcar nessa conosco”, comentou ele sobre Barbosinha.

Muito emocionado, ao falar sobre a família Riedel pontuou que eles são “uma âncora para nós políticos, a quem nos agarramos nos momentos difíceis e alegres da nossa carreira”.

Após agradecer e saudar as autoridades dos três Poderes, ele reafirmou seu compromisso com Mato Grosso do Sul. “Eu inicio o meu pronunciamento como governador empossado reafirmando cada um dos compromissos que eu assumi com o povo e com as famílias. Nos próximos anos trabalharemos juntos pelo desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

Comentando sobre o grande desafio que vai enfrentar, Riedel destacou que sempre será incluir a vida produtiva, a cidadania plena aos que estão as margem da sociedade. “Estamos conscientes de que é necessário continuar crescendo e prosperando em harmonia com nosso ambiente e praticas que nos leves a descarbonizar nossa economia. Que isso se transforme num grande ativo para o Estado”.

Analisando Mato Grosso do Sul, Riedel comentou que “diferente de outros estados, partiremos de um cenário positivo e favorável para o crescimento”.

