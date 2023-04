Paulo Corrêa convoca audiência pública para discutir a reforma tributária

O 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), convocou, em conjunto com o deputado Pedrossian Neto (PSD), uma audiência pública para debater a reforma tributária.

Para Corrêa, o sistema tributário atual não condiz com a realidade do país, e necessita ser repensado.

“Temos uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo e esse é um problema que afeta o dia a dia de todos os brasileiros. Interfere na atração de empresas, na geração de emprego e renda, na capacidade de investimento dos governos nas políticas públicas que a população precisa, além de penalizar principalmente as pessoas mais pobres”, lamentou.

O parlamentar ainda defendeu que a audiência é importante para definir os interesses do Estado que devem ser defendidos durante as discussões da Reforma. “É um assunto que vai ser discutido no Congresso Nacional, mas estamos aqui marcando posição e levantando os pontos que são relevantes para o Estado, porque a Reforma Tributária é urgente, necessária e precisa atender os interesses de Mato Grosso do Sul”, comentou o deputado.

A audiência ocorre 8 de maio, às 14h, no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, e contará com a presença de deputados estaduais, deputados federais, senadores, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, representantes de diversos segmentos sociedade, além do governador Eduardo Riedel.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também