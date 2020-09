Paulo Corrêa homenageia bombeiro que salvou recém-nascida

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Paulo Corrêa (PSDB), apresentou na sessão desta quarta-feira (23), uma moção de congratulação a um soldado do Corpo de Bombeiros Militar, que salvou uma recém-nascida em Campo Grande.

O soldado BM, Diniz Silva, estava de plantão no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) quando recebeu um chamado do pai de uma bebê de apenas 25 dias de vida, engasgada com leite materno. O Militar orientou os pais sobre as manobras necessárias para promover a liberação das vias aéreas da criança, o que salvou a vida da bebê, sem necessidade de envio de uma viatura até a família.

“O Corpo de Bombeiros presta um serviço de extrema qualidade à sociedade, ofertando a toda população um atendimento de excelência”, alegou Paulo Coelho.

A moção também será encaminhada ao comandante do Corpo de Bombeiros no Estado, Coronel Joilson Alves do Amaral, e ao titular da Sejusp Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, pela competência nos serviços prestados.

