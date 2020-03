Paulo Corrêa mantém Assembleia em home office até dia 17

O presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual, Paulo Corrêa, juntamente com a mesa diretora, decidiu prorrogar a suspensão das atividades presenciais na Casa de Leis.

A medida publicada no Diário Oficial da ALEMS desta terça-feira (31), é baseada na declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classifica como pandemia a doença causada pelo Novo Coronavirus (Covid-19), e tem o intuito de preservar a integridade física e a saúde dos deputados estaduais, servidores, terceirizados e cidadãos visitantes da Casa.

Sendo assim, para evitar a contaminação pelo coronavirus, a suspensão das atividades no âmbito da Assembleia Legislativa foi prorrogada até o dia 17 de abril.

Durante esse período, poderão ser realizadas sessões extraordinárias em Plenário, assim como reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e das Comissões Temáticas, por meios eletrônicos.

Já os votos dos parlamentares poderão ser realizados e computados por meio de Whatsapp, que serão encaminhados para o Secretário de Assuntos Legislativos e Jurídicos, que deverá emitir certidão atestando os votos apresentados por cada um dos deputados.





