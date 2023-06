Paulo Corrêa se reúne com superintendente do DNIT em MS sobre acesso na BR-163

Buscando garantir a construção de um acesso ao frigorífico Bello, em Itaquiraí, o deputado Paulo Corrêa se reuniu, nesta terça-feira (20), com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior.

“A construção de um acesso ao frigorífico Bello, em Itaquiraí, é imprescindível para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas que passam pelo local. É um trecho problemático da BR-163, onde ocorrem acidentes constantemente e, infelizmente, pessoas já perderam a vida”, lamentou o deputado.

O encontro é mais um dos vários realizados pelo deputado na busca de garantir uma estrada segura aos trabalhadores e motoristas que passam pelo local. Anteriormente, Corrêa já fez indicação ao Governo do Estado e se reuniu com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e CCR MS Via, responsável por gerir o trecho da rodovia em MS.

Um dos pontos destacados pelo deputado é o risco diário que mais de 250 veículos de grande porte e 2,5 mil trabalhadores passam diariamente no cruzamento da rodovia, fazendo manobras perigosas para conseguir acessar o frigorífico e a fábrica de ração, duas das maiores geradoras de empregos e receita no município.

“A implantação do acesso aumentará ainda mais a produção diária da empresa, elevando a fonte geradora de empregos, bem como de receitas, o que ajudará a propulsionar o desenvolvimento econômico e social do município e da região”, explicou.

A implementação do acesso também é defendida pelo prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, que apontou que “é uma das rodovias mais movimentadas do país, com fluxo contínuo, e não foi apresentado para nós um projeto de melhorias em relação a esse problema e, enquanto isso, vidas continuam sendo perdidas”.

“É uma das maiores empresas de abate de aves do Estado e temos índices altíssimos de acidentes nesse local, então, gostaria de agradecer o emprenho do deputado e de todo seu gabinete para que a gente consiga dar uma infraestrutura melhor, garantindo a segurança tanto da população em geral quanto dos trabalhadores”, finalizou o prefeito.

