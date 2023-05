Paulo Duarte assume presidência do PSB em MS

O ex-deputado e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, assume nesta quarta-feira (10) a presidência do diretório sul-mato-grossense do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Ao JD1, Paulo Duarte comentou que assume com muita honra a presidência do partido, e destaca que agora terá um longo caminho, onde buscará o crescimento da sigla no Estado, tanto com mais filiados quanto com maior representação polícia em MS.

“Eu assumo a presidência do PSB Estadual com o compromisso natural de fazer crescer o partido em protagonismo, em número de filiados, ter um crescimento a partir do processo eleitoral do ano que vem, com eleição de vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas”, disse o novo presidente da sigla no Estado.

Duarte também destacou a importância da participação feminina para a política em Mato Grosso do Sul. “Outro ponto importante é o protagonismo que queremos dar às mulheres, e muito além do que simplesmente cumprir a cota, mas realmente ter as mulheres disputando cargos pelo PSB em condições de igualdade com os homens”, comentou.

Duarte substituirá o médico Ricardo Ayache, que esteve à frente da sigla no Estado por quatro anos. Apesar de deixar a presidência, Ayache assumirá como vice em apoio ao novo presidente a sigla.

Volta à assembleia

Paulo Duarte pode voltar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devido a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MS), que anulou todos os votos do PRTB por não cumprimento da cota mínima de participação feminina no pleito de 2022.

Com isso, Rafael Tavares perdeu o seu cargo na ALEMS e Duarte deve voltar, porém, somente após a finalização do processo que corre na Corte Eleitoral sul-mato-grossense. “A volta à Assembleia depende da tramitação do processo na Justiça eleitoral”, comentou.

Caso Tavares não consiga reverter a decisão, Paulo Duarte voltará para mais um mandato como deputado estadual.

