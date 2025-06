Paulo Duarte critica verticalização ao redor da reserva do Parque do Prosa

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) criticou na tribuna, durante sessão desta quinta-feira (5) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a verticalização na reserva do Parque do Prosa.

Membro da Comissão de meio Ambiente da Alems, o deputado denunciou como irracional e perigoso o processo de verticalização do local, relembrando que a área foi criada pelo ex-governador Pedro Pedrossian em um local que, mais tarde, seria transformado em uma reserva ecológica.

“Hoje tem autorizados na região da Reserva do Parque do Prosa e na zona de amortecimento empreendimentos que vão praticamente acabar com essa reserva. A perspectiva é de construir prédios de quase 30 andares”, disse o deputado.

Para Duarte, a falta de uma lei que defina critérios para o uso sustentável da reserva se tornou um problema. “Eu vou encaminhar uma indicação ao Governo do Estado e ao Imasul solicitando que seja editada uma lei para colocar ordem nessa situação”, comentou.

“Aqui temos várias nascentes, inclusive algumas já bastante degradadas. Não sou contra o desenvolvimento, mas em qualquer lugar do mundo há restrições e critérios para construção de empreendimentos em determinados locais. Então vamos pedir para que o Governo do Estado edite e encaminhe à Assembleia uma norma que regule o uso da área da reserva e também da zona de amortecimento”, explicou.

Dimensionando o problema, Duarte citou os empreendimentos previstos ao longo de 14 quilômetros ao redor do Parque dos Poderes.

“São 5.447 unidades habitacionais, 537 unidades comerciais e 7.500 vagas para estacionamento. A fauna e a flora do parque irão acabar, porque vai impermeabilizar a região, vai encher tudo de concreto. Enquanto isso, Campo Grande tem inúmeros vazios urbanos que poderiam ser ocupados, levando progresso para outros locais da cidade”, argumentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também