Paulo Duarte será empossado no PSB em MS

À frente do diretório do PSB-MS desde maio, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte toma posse da executiva estadual na próxima sexta-feira (30) às 18h, na Câmara Municipal de Campo Grande.



Na ocasião estarão presentes o vereador Carlos Augusto Borges, presidente do diretório municipal da sigla e o presidente nacional Carlos Siqueira.

Paulo Duarte fica no lugar do médico, presidente da Cassems, Ricardo Ayache que permanece na diretoria como vice-presidente.

"Recebo com humildade essa missão das mãos do meu amigo Ricardo Ayache, que com muita competência esteve à frente do partido. E vai continuar ajudando muito na função de Vice-Presidente. Agradeço também ao nosso Presidente Nacional do PSB, pela confiança em mim depositada. Temos o objetivo, juntamente com a direção e militantes, de fortalecer o partido em todo Mato Grosso do Sul", escreveu Paulo Duarte em suas redes socias.

