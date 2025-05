Paulo Duarte solicita ampliação do Ceinf Elza Francisca de Souza Maciel

O deputado estadual Paulo Duarte solicitou encaminhamento de expediente à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, à Secretaria de Educação da capital e à Prefeitura, requisitando a realização de estudos de viabilidade para a ampliação do Centro de Educação Infantil (Ceinf) Elza Francisca de Souza Maciel, no Jardim Noroeste.

A solicitação surge de um pedido da própria Associação de Moradores do Jardim Noroeste, encaminhada à Duarte por Jhonny Lopes, presidente da associação.

Segundo a Associação dos Moradores do Conjunto Leon Denizart Conte do Jardim Noroeste, existe uma área verde ao lado do Ceinf que está sendo ocupada sem autorização da prefeitura, com pessoas da ocupação invadindo o Ceinf durante a noite para utilizar os banheiros, causando danos materiais ao local.

“Esta área, que pertence à prefeitura de Campo Grande, seria providencial para a ampliação do Centro de Educação Elza Francisca de Souza Maciel, colaborando com o aumento no número de vagas para as crianças da localidade e suprindo o déficit de vagas existente na região”, argumentou Duarte.

