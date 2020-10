Paulo Matos alerta para não votarem em "candidatos impugnados"

O candidato a prefeito de Campo Grande, Paulo Matos (PSC), indica que a população deve ficar atenta sobre o risco da eleição ser decidida no “tapetão”, caso as candidaturas não sejam analisadas pelos eleitores.

A indireta do candidato do PSC tem endereço certo, Sérgio Harfouche do Avante, que está aguardando julgamento de recurso. "Temos candidaturas impugnadas pela Justiça Eleitoral e os candidatos continuam em campanha, enquanto recorrem em instâncias superiores. A população deve fazer sua escolha entre os candidatos com registros deferidos e com legitimidade para concorrer," alega Paulo Matos.

O candidato pela coligação O Futuro Começa Aqui (PSC e PROS), ressalta que os eleitores devem observar as propostas de cada candidato. “A população precisa levar em conta a legitimidade das candidaturas e não escolher candidatos que possam levar a eleição para o tapetão”, reforça.

