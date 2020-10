Paulo Matos garante fazer centro especilizado em saúde no Cabreúva

O empresário e produtor rural, candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido Social Cristão (PSC) Paulo Matos, garante a construção de centro especializado em saúde, com hospital municipal, no prédio abandonado onde incialmente funcionaria a rodoviária da capital, na avenida Ernesto Geisel com a Rua Plutão, no Jardim Cabreúva.

A área, de 14 mil metros quadrados, está abandonada dede 1994 e ali também chegou a ser projetada a construção de um Centro de Belas Artes. “É uma área estratégica da cidade onde está enterrado muito dinheiro público. Vamos aproveitar o que for possível da estrutura para construir um grande Centro de Saúde para nossa cidade,” anuncia Paulo Matos.

A proposta, contida no Plano de Governo do candidato do PSC, prevê um Centro com múltiplos atendimentos e serviços. “Vai ser uma estrutura integrada com Hospital Municipal para atendimentos de média e alta complexidade, incluindo as consultas, exames e diagnósticos pediátricos,” avisa Paulo.

Para incluir esta proposta no seu Plano de Governo, Paulo Matos reuniu-se com técnicos e engenheiros e tem a convicção que é possível aproveitar boa parte da estrutura para construir um Centro de Saúde referencial para atendimento às pessoas.

Retomada de programa habitacional

Paulo Matos anunciou que vai retomar o programa Habitacional que executou como integrante da gestão entre 2009 e 2012 na Prefeitura Municipal, quando foi presidente da Empresa Municipal de Habitação (EMHA), período também em que a cidade foi eleita a única Capital sem favelas do Brasil.

Durante a gestão da qual Paulo Matos fez parte, ele elaborou o projeto e liderou o programa que construiu 18.700 unidades habitacionais em mais de 40 bairros e vilas de Campo Grande, beneficiando cerca de 70 mil pessoas e gerando mais de 60 mil empregos.

Por esta razão, Paulo Matos incluiu no seu Programa de Governo a construção, com recursos próprios da Prefeitura, de 2 mil casas por ano para atender mais de 12 mil pessoas a partir de 2021 e 32 mil pessoas até 2024, retomando as parcerias que articulou no período em que foi presidente da EMHA com os Governos Federal e Estadual. “Assim nós vamos oferecer condições mais acessíveis de financiamento imobiliário, atendendo famílias com rendas que não são contempladas atualmente pelo financiamento habitacional”, adianta.

