Paulo Matos quer disputar a prefeitura da capital

O ex-titular da Agência Municipal de Habitação (Emha), Paulo Matos, colocou seu nome a disposição do Democratas para disputar a prefeitura de Campo Grande, no pleito de 2020.

A candidatura de Matos é a primeira apresentada no partido que tem grandes nomes como o do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e o da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Matos foi secretário especial e secretário de Habitação na gestão do ex-prefeito e agora senador, Nelsinho Trad. O ex-secretário colocou-se a disposição do partido com o discurso da inovação. “Há espaço para o novo e esse espaço nós vamos ocupar”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também