Paulo Passos assume presidência da CNPG

O procurador-geral de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, se tornou presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) após tomar posse no cargo na tarde desta quarta-feira (24) em solenidade que aconteceu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande.

Entre as várias autoridades que acompanharam a solenidade de posse estava a procuradora-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Elias Ferreira Dodge. Paulo Passos foi eleito e empossado administrativamente como presidente do CNPG no fim do mês passado em uma reunião ordinária realizada no Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF.

A procuradora-geral Raquel Dogde, enalteceu a presença das lideranças do MP nos estados que estão na chapa encabeçada por Passos elogiou o “respeito ao contraditório".

Em seu discurso durante a posse de Passos, o presidente da Ordem dos Advogados - Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) Mansour Elias Karmouche, destacou que Mato Grosso do Sul vem se destacando em vários cargos de nível nacional.

“Aos poucos, Mato Grosso do Sul vem ocupando espaços importantes no cenário nacional. Temos sul-mato-grossenses em vários ministérios e ocupando posições estratégicas no Congresso Nacional”, disse.

“Nosso legado será o de ter contribuído para fundar as bases de um país mais justo, mais igualitário, mais honesto e menos plasmado pelo ódio e preconceitos”, acrescentou.

Já Paulo Passos, ao discursar, mesclou aspectos pessoais, como referências familiares, principalmente aos filhos, com preocupações com aspectos sociais, presentes na constituição, “temos 13 milhões de analfabetos", lembrou Passos, que também destacou a presença de procuradores de diversas partes do país prestigiando o evento .

Membros

Também tomaram posse os demais membros da diretoria: os vice-presidentes regionais José Antônio Borges Pereira, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (Centro-Oeste); Plácido Barroso Rios, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Ceará (Nordeste); Ivonei Sfoggia, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (Sul); Gilberto Valente Martins, procurador-geral de Justiça do Ministério do Pará (Norte); Eder Pontes da Silva, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (Sudeste); e Fabiana Costa Oliveira Barreto, procuradora-geral de Justiça do Ministério Distrito Federal e Territórios (MP da União), bem como o secretário-executivo, Alexandre Magno Benites de Lacerda, promotor de Justiça e chefe de gabinete do PGJ de Mato Grosso do Sul.

