PDT realiza convenção no próximo sábado

No dia 1º de junho, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), fará a eleição do Diretório Municipal de Campo Grande para eleger o advogado Yves Drosghic como presidente da sigla. A chapa única foi registrada na semana passada.



Desde a saída do vereador Odilon de Oliveira Júnior, o partidário Wilson Fernandes está a frente do diretório como presidente interino e marcou para o próximo sábado (1º), a eleição. Yves ficará como presidente e Wilson assume a vice-presidência.



Como é sabido, o vereador Odilon deixou a presidência do partido no mês de abril, e anunciou a espera de agremiação em janela partidária de março de 2020 para escolher outro partido e rumar planos para eleições municipais. Ele não irá participar da convenção.



O PDT convocou os filiados e a convenção terá início às 8h na sede do partido, na rua Abrão Júlio Rahe, 2.399, bairro Santa Fé. Haverá a eleição do Diretório Municipal, Conselho Fiscal e Conselho de Ética; organização dos movimentos partidários e eleição da Comissão Executiva Municipal pelo Diretório eleito, nos termos do estatuto.

