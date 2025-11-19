Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Pedido de autorização de crédito de US$ 80 milhões com o BID vai à segunda discussão

Outros três projetos estão pautados para esta quarta-feira (19)

19 novembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
  Foto: Wagner Guimarães   Foto: Wagner Guimarães  

Os deputados de Mato Grosso do Sul devem apreciar quatro projetos durante a sessão ordinária desta quarta-feira (19), a partir das 9h, no plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa (ALEMS). Entre as propostas que serão discutidas, destaca-se o Projeto de Lei 254/2025, que estará em segunda discussão.

O projeto autoriza o Executivo Estadual a contratar uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 80 milhões, com garantia da União, para a cobertura contingente de obrigações contratuais da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A operação de crédito visa assegurar os recursos necessários para garantir a execução das obrigações contratuais do Estado no âmbito dessa PPP, um projeto fundamental para a saúde pública estadual. Com um investimento total de R$ 954 milhões em obras e R$ 245 milhões anuais para operação, a iniciativa permitirá a ampliação de leitos e do pronto-socorro, além de aumentar a rotatividade de atendimentos. O objetivo é realizar até 132.000 atendimentos anuais ao longo de um contrato de 30 anos, oferecendo um avanço significativo no atendimento à população.

Além do Projeto de Lei 254/2025, os deputados também discutirão, em segunda discussão, o Projeto de Lei 161/2025, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB). Este projeto inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro do município de Batayporã, evento tradicional realizado anualmente na semana do dia 13 de junho.

Em discussão única, estarão na pauta o Projeto de Decreto Legislativo 16/2025, que aprova a indicação de Sérgio de Paula para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro Jerson Domingos.

Também será votado o Projeto de Lei 247/2025, do deputado Junior Mochi (MDB), que declara a utilidade pública da Fundação Educativa de Comunicação de Nova Andradina.

A sessão é aberta à imprensa e à participação de toda a sociedade, e o debate sobre o Projeto de Lei 254/2025, em especial, será um dos mais aguardados, dada a sua importância para a saúde pública e o futuro do Hospital Regional.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sérgio de Paula
Política
CCJR analisa indicação de Sérgio de Paula para o TCE-MS nesta quarta
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Nada de 'todes': Lula proíbe uso de linguagem neutra em órgão público
Lula com a bandeira do estado
Política
Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
Gestão estadual também vai avaliar ajustes em valores destinados à Educação e Assistência Social
Política
Com foco na saúde, MS aumenta valor das emendas e promete pagamentos até maio de 2026
Marcia Hokama, secretária municipal de finanças
Política
Servidores municipais devem receber 13° em parcela única
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam propostas sobre gratificação e lotação de servidores municipais
Foto: Wagner Guimarães
Política
Assembleia analisa pedido de autorização de crédito do Governo com o BID
Itaipu é debate entre Brasil e Paraguai
Política
Brasil e Paraguai retomam em dezembro negociações sobre Itaipu
Vereadora Luiza Ribeiro
Política
CPI da Saúde é solicitada após indícios de colapso na rede pública de Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025