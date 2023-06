Pedido de impeachment contra Lula é protocolado na Câmara

Foi protocolado hoje (6) na Câmara, um pedido de impeachment contra Lula. No documento, o deputado Sanderson (PL-RS) aponta como base a visita do venezuelano Nicolás Maduro ao país e a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Sanderson deve argumentar uma suposta quebra de tratados internacionais com o convite de Lula ao ditador Nicolás Maduro, já que o petista fez uma recepção com honras de chefe de Estado venezuelano, que é acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos.

O deputado também aponta que o presidente teria atentado contra a segurança interna do país ao permitir o ingresso de Maduro, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade.

No mesmo pedido de impeachment, Sanderson cita, ainda, o fato de Lula ter indicado Zanin ao STF. Segundo o parlamentar, o presidente violou o princípio da impessoalidade e da moralidade ao optar por seu advogado particular.

Sanderson também foi responsável pelo primeiro pedido de impeachment de Lula, no fim de janeiro. Na ocasião, argumentou que o petista atentou contra a democracia ao classificar como “golpe” o impeachment de Dilma, avalizado pelo Supremo.

Deixe seu Comentário

Leia Também