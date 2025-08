Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), afirmou nesta quarta-feira (6) que falta apenas uma assinatura para que o Senado possa protocolar oficialmente um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

De acordo com Zucco, a 40ª assinatura foi confirmada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), que estava indefinido até então.

O número mínimo necessário para a apresentação do pedido é de 41 assinaturas de senadores.

Nos últimos dias, a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) também confirmou apoio à proposta. Zucco, ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), tem liderado as articulações junto a parlamentares da oposição para tentar atingir o número necessário ainda nesta quarta-feira.

Caso o pedido seja admitido pela Presidência do Senado, será a primeira vez que a Casa analisará um processo de impeachment contra um ministro do STF, o que representaria um marco inédito na história recente do Judiciário brasileiro.

Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou oficialmente sobre o avanço da proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também ainda não comentou a possibilidade de admissão do pedido.

