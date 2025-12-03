Pedido de vista trava processo de cassação de Carla Zambelli na CCJ

A análise da cassação do mandato da deputada Carla Zambelli foi adiada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) nesta terça-feira (2), após um pedido de vista apresentado por parlamentares da base governista. O adiamento interrompeu a votação do parecer do relator Diego Garcia (Republicanos-PR), que defendia a manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP).
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), Paulo Azi (União-BA), concedeu o pedido de vista solicitado pelos deputados Claudio Cajado (PP-BA), Gisela Simona (União-MT), Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS). Com a concessão, o processo deve voltar à pauta na próxima semana, após o prazo regimental de duas sessões deliberativas do Plenário da Câmara dos Deputados.
Vice-líder do governo, o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) anunciou que apresentará voto em separado, divergindo da posição do relator.
A representação chegou à comissão em junho e, após a análise pela CCJ, ainda deverá ser votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O caso foi encaminhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou também a perda do mandato.
Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados a dez anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Zambelli já havia sido condenada também por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em caso relacionado ao episódio registrado em 2022, quando foi filmada ameaçando um homem com uma arma no bairro dos Jardins, na região central de São Paulo.