Pela 1ª vez, Coptrel tem presidência de sul-mato-grossense

Durante o 88º Encontro o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), em Bonito, o desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), foi eleito para presidir o colegiado por um ano.

Assumem os cargos de vice-presidente e secretário-geral, respectivamente, os desembargadores Carlos Alberto Civinski, do TRE Santa Catarina, e Cândido Saraiva, do TRE Pernambuco

É a primeira vez que um presidente da Corte Eleitoral sul-mato-grossense assume a presidência do Coptrel desde a criação do colegiado, em 1995. O desembargador Carlos Eduardo Contar destacou receber com honra e senso de responsabilidade a missão de presidir o Coptrel. “Esta eleição não é apenas um reconhecimento pessoal, mas também um marco para a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que pela primeira vez assume esse protagonismo nacional. Pretendo conduzir os trabalhos com diálogo, cooperação e foco no fortalecimento institucional dos Tribunais Regionais Eleitorais, sempre em defesa da democracia e da eficiência na prestação dos serviços à sociedade”.



O Coptrel reúne os presidentes dos TREs de todo o país e atua no fortalecimento da Justiça Eleitoral, promovendo o intercâmbio de experiências e discutindo soluções para os desafios comuns aos tribunais.

