Pelo menos 11 municípios podem ser denominados 'Vale da Celulose' em MS

Os deputados estaduais votam em discussão única nesta terça-feira (25), o Projeto de Lei 12/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), estabelecendo a denominação oficial de “Vale da Celulose” ao conjunto de municípios que se destacam como polos de impulsionados pela cadeia produtiva da celulose.

Inicialmente, o "Vale da Celulose" abrange os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas e poderá ser ampliado para abranger mais localidades futuramente.



“A oficialização da nomenclatura contribui para consolidar uma identidade, permitindo que tanto o Estado quanto os municípios utilizem o termo "Vale da Celulose" em documentos oficiais, sinalizações e comunicações, promovendo o reconhecimento da importância estratégica da região no cenário nacional e internacional”, justificou o deputado.

Ordem do Dia

Também está em pauta para votação, em primeira discussão, o Projeto de Lei 290/2024 que reconhece o tuiuiú como ave símbolo oficial do Pantanal Sul-mato-grossense, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB).

Em segunda discussão, os parlamentares devem votar o Projeto de Lei 288/2024, de autoria do Ministério Público Estadual (MPMS), sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores para constar a previsão de pagamento de auxílio-invalidez aos aposentados por incapacidade permanente para o trabalho e que necessitem de assistência permanente de outra pessoa.

