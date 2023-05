Peluffo visita ponte da Bioceanica

O secretário Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), esteve em Porto Murtinho na sexta-feira (19), onde visitou as obras da ponte sobre o rio Paraguai, que irá conectar a cidade sul-mato-grossense com Carmelo Peralta, no Alto Paraguay.

“Como diz o governador Eduardo Riedel: ‘visite as obras para que você resolva in loco os problemas’. Aqui colhemos reivindicações e há algumas necessidades de intervenção do Estado, como melhorar o acesso provisório, para que os insumos brasileiros cheguem até a obra, e também levar uma rede de energia trifásica até o canteiro, pois eles estão girando concreto com geradores de energia”, comentou Hélio.

Segundo o engenheiro Paulo Leitão, do Consórcio Binacional PYBRA, responsável pelas obras, a construção da ponte está com 20% de execução e deve ser finalizada em dois anos.

O convite para a visita foi feito pelo prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, e o deputado estadual Paulo Corrêa, que ressaltaram a determinação do governo do Estado em completar a obra.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também