Pescadores são multados em R$ 15 mil por crime ambiental

No final da tarde de sábado (17), Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado prenderam três pescadores por pesca predatória. Os infratores pescavam embarcados e foram surpreendidos armando e conferindo 30 redes de redes de pesca (petrechos proibidos), que haviam armado, as quais medidas perfizeram 1500 metros. Ação aconteceu durante fiscalização no rio Grandinho no município.

A PMA soltou vários exemplares que ainda estavam vivos nas redes e aprendeu 234 kg de peixes que estavam mortos na embarcação e à margem do rio. Além do pescado, com eles foram apreendidos, um barco, um motor de popa e as redes de pesca. Em algumas horas, os pescadores já tinham capturado 234 kg de pescado, então se ficassem amis dias, toneladas poderiam ser retiradas.

Os infratores, de 38 e 62 anos, residentes em Londrina (PR) e outro de 38 anos, residente em 1º de Maio (PR), receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Eles também foram autuados administrativamente e multados em um total R$ 15.680,00 cada um. O Pescado será doado para instituições filantrópicas.

Deixe seu Comentário

Leia Também