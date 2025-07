Pesquisa aponta favoritos na corrida pelo Senado; veja levantamento

A segunda pesquisa de intenções de voto para as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência a pedido da Rede de Rádios Top FM, mostra o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o senador Nelsinho Trad (PSD) na dianteira da disputa.

O levantamento foi feito entre os dias 4 e 12 de julho de 2025, com 3 mil eleitores maiores de 16 anos em 30 municípios do Estado. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

Espontânea:

Na pesquisa espontânea — quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados —, Azambuja aparece em primeiro lugar com 11,2% das intenções de voto.

Nelsinho Trad é o segundo, com 5%, seguido pelo deputado estadual Gerson Claro (PP), com 3,2%, o deputado federal Vander Loubet (PT), com 3%, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), com 2%.

Também foram citados a senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 1,4%, o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 1,2%, e a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), com 1%.

Outros nomes somaram 2%, enquanto 70% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, ou disseram que votariam em branco ou nulo.

Em comparação com as pesquisas anteriores, Azambuja cresceu de 8% (março) para 9,4% (maio) e chegou aos atuais 11,2%. Nelsinho subiu de 3,3% para 5%, e Gerson evoluiu de 2% para 3,2%.

Já Vander saltou de 1,2% para 3%, enquanto Simone manteve 2%. O número de indecisos, embora tenha caído de 80% (março) para 70%, ainda representa a maioria absoluta dos eleitores.

Estimulada 1:

No primeiro cenário estimulado, em que o eleitor escolhe seu primeiro voto ao Senado, Azambuja lidera com 20% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Nelsinho Trad (10,4%), Gerson Claro (5,3%), Vander Loubet (5%) e Simone Tebet (4%).

Capitão Contar (PRTB) tem 3%, Soraya Thronicke (2,6%), Marcos Pollon (2%) e Gianni Nogueira (1,4%).

O número de indecisos, votos brancos, nulos ou não respondidos ainda é elevado, somando 46,3%. Azambuja cresceu de 17% em março para 20% agora.

Nelsinho foi de 6,3% para 10,4%, e Gerson saiu de 3% para 5,3%. Vander, que tinha 2,2%, agora soma 5%. Simone passou de 3,7% para 4%.

Estimulada 2:

No segundo cenário, referente ao segundo voto ao Senado, Nelsinho Trad lidera com 15,2%. Ele é seguido por Vander Loubet (10,6%), Gerson Claro (10%) e Azambuja (8,5%).

Capitão Contar tem 3,3%, Simone Tebet aparece com 3%, Soraya Thronicke com 2,6%, Marcos Pollon com 2%, e Gianni Nogueira com 1,8%. Neste cenário, 43% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, ou disseram que votariam em branco ou nulo.

Na comparação com o levantamento anterior, Nelsinho subiu de 8,7% para 15,2%, Gerson passou de 4,8% para 10%, Vander saltou de 4,6% para 10,6%, e Azambuja caiu de 7,8% para 8,5%. O índice de indecisos caiu de 57% para 43%.

Rejeição:

No quesito rejeição estimulada, Soraya Thronicke lidera com 15%, seguida por Capitão Contar (12%), Marcos Pollon (8,6%), Vander Loubet (7,3%), Simone Tebet (6,7%) e Reinaldo Azambuja (6%).

Nelsinho Trad aparece com 5,8%, Gerson Claro com 4,4% e Gianni Nogueira com 4,2%. Outros 30% disseram não rejeitar nenhum nome, não souberam ou não quiseram opinar.

A rejeição de Soraya vem crescendo: era 10,3% na primeira rodada e chegou a 15% agora. Contar subiu de 8,2% para 12%, enquanto Simone oscilou de 4% para 6,7%.

Azambuja subiu de 4,8% para 6%, e Nelsinho manteve os 5,8%. A rejeição a Vander também cresceu, de 6,4% para 7,3%.

