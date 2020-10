Pesquisa IPR mostra Marquinhos com 53.36% dos votos válidos

O jornal Correio do Estado, divulgou hoje pesquisa do Instituto IPR registrado com o numero 05221 / 2020 em que se confirma a liderança por ampla margem, do candidato à reeleição Marquinhos Trad. No levantamento estimulado, ele aparece com 46% das intenções de voto.

Quando se vai para a projeção onde são utilizadas apenas os votos válidos, Trad chega a 53%, ou seja a eleição acabaria já no primeiro turno. Os números dos outros candidatos, na qual nenhum atinge os 10 % ou seja os dois dígitos, sinalizam que o principal vetor dessa eleição segue inalterado, Marquinhos ainda não tem um oponente natural. Isso favorece sua pretensão de reeleição.

Veja as simulações:

