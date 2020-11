Pesquisa Itop aponta Marquinhos com 67,20% dos votos válidos

Segundo pesquisa da Itop, Marquinhos Trad (PSD), candidato à reeleição a prefeito de Campo Grande, está com 67,20% dos votos válidos na pesquisa estimulada. Sendo assim, Trad tem vitória no primeiro turno.

Em segundo, aparece o candidato Pedro Kemp (PT) com 6,75%, seguido de Sérgio Harfouche (Avante) com 6,20% das intenções de votos. Vinicius Siqueira (PSL) tem 4,82% e Dagoberto Nogueira (PDT) 4.18%, Delegada Sidnéia tem 3.80%, Marcelo Bluma 1.60% e Marcelo Miglioli com 1.28%.

Veja abaixo a pesquisa completa:

Registrada sob o número MS-02259/2020, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas na cidade; A margem de erro é de 2.9% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Deixe seu Comentário

Leia Também