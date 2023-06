Pesquisa mediu aprovação nas maiores capitais

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (13) um ranking de aprovação dos governadores e governadoras nas 10 maiores capitais do Brasil, Curitiba (PR), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

Campo Grande, no entanto, não entrou para a pesquisa, já que tem somente 916 mil habitantes, segundo estimativas de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Curitiba

Na capital paranaense, o instituto ouviu 810 habitantes entre os dias 22 a 26 de abril deste ano, e o levantamento tem uma margem de erro de 3,5%.

No total, 70% dos ouvidos aprova a gestão de Ratinho Junir, enquanto 26,4% desaprova e 3,6% não souberam responder à pergunta ou não opinaram.

Belém

Já na cidade paraense, a pesquisa ouviu 734 pessoas entre os dias 2 a 5 de junho deste ano, com uma margem de erro de 3,7% na pesquisa.

Dos entrevistados, 68,5% estão de acordo com o trabalho de Helder Barbalho à frente do governo do estado. Já 27% não aprova o trabalho do político, enquanto 4,5% não souberam o que responder ou preferiram não opinar.

Belo Horizonte

O governo de Romeu Zema à frente de Minas Gerais foi aprovado por 66,5% dos entrevistados e reprovado por 27,3%. 6,2% não soube ou preferiu não responder à pergunta.

Para o levantamento na capital mineira, foram ouvidas 812 pessoas entre os dias 9 a 12 de março, com uma margem de erro de 3,5%.

Porto Alegre

Na cidade sulista foram ouvidos 806 entrevistados entre 22 a 26 de março deste ano, com uma margem de erro de 3,5% na pesquisa.

No total, 66,3% dos ouvidos aprovam a gestão de Eduardo Leite, enquanto 27,7% desaprova. 6,1% dos entrevistados não souberam responder à pergunta ou preferiram não opinar.

São Paulo

Na capital paulista, o governo de Tarcísio de Freitas aparece com 65,3% de aprovação e 26,7% de desaprovação. 8% dos entrevistados não souberam responder à pergunta ou não opinaram.

Para o levantamento na cidade mais populosa do país, foram ouvidas 1208 pessoas entre os dias 30 de abril e 4 de maio, com uma margem de erro de 2,9%.

Recife

Na cidade o governo de Raquel Lyra aparece com aprovação de 63,1% da população e desaprovação de 30,6%. Dos entrevistados, 6,3% optaram por não opinar ou não souberam responder.

Foram ouvidas um total de 816 pessoas, entre os dias 30 de março a 2 de abril. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,5%.

Fortaleza

Para a pesquisa, foram ouvidos um total de 742 pessoas entre 20 e 23 de abril, com uma margem de erro de 3,7%.

Dos entrevistados, 62,4% aprova o governo de Elmano de Freitas, enquanto 31,3% desaprova. Os que não souberam responder ou preferiram não opinar somaram 6,3% dos entrevistados.

Salvador

A gestão de Jerônimo Rodrigues foi aprovada por 55,5% dos ouvidos, enquanto 34,3% desaprova o trabalho do governador. Um total de 10,2% não soube ou não opinou.

O instituto ouviu 804 pessoas entre os dias 17 a 21 de março e a pesquisa tem uma margem de erro de 3,5%.

Manaus

Wilson Lima aparece com a aprovação de 53,5% dos entrevistados, e a desaprovação de 41,5% deles. Não sabem ou não opinaram equivaleu a 4,9% dos entrevistados.

Foram ouvidas 710 pessoas durante os dias 4 a 8 de março, e a pesquisa conta com uma margem de erro total de 3,7%.

Rio de Janeiro

A gestão de Cláudio Castro foi a pior avaliada na pesquisa, com 43,2% dos entrevistados aprovando seu governo e 45,1% desaprovando. No total, 11,7% das pessoas ouvidas não soube responder ou preferiu não opinar no levantamento.

Para atingir esses números, foram ouvidas 1000 pessoas entre os dias 2 e 5 de março. A margem de erro ficou em 3,2%.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também