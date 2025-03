Pesquisa mostra cenÃ¡rio para as eleiÃ§Ãµes presidenciais de 2026 em MS

Foi divulgada nesta segunda-feira (17) a pesquisa sobre as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026 em Mato Grosso do Sul. O levantamento foi realizado pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 6 e 15 de março, em 30 municípios, com 3 mil eleitores. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea (1º cenário), onde os eleitores não recebem opções, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 25% das intenções de voto. O presidente Lula (PT) aparece com 10%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 1,2%, e o cantor Gusttavo Lima (sem partido), com 0,9%.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 0,8%. Outros nomes, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), têm porcentagens baixas. 60% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Na pesquisa estimulada, com a apresentação de nomes, Bolsonaro se mantém na liderança com 44%, seguido por Lula com 17%. Ratinho Junior tem 2,6%, Tarcísio de Freitas 2%, e Gusttavo Lima 1,4%. Outros nomes com intenções de votos menores incluem Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado e Ciro Gomes. 30% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também incluiu uma simulação para o segundo turno. Em todos os cenários apresentados, Bolsonaro vence Lula com margens de 55% a 70%. Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro também derrotam Lula, enquanto Ratinho Junior e Tarcísio de Freitas possuem vitórias sobre o atual presidente.

No quesito rejeição estimulada, Lula lidera com 35%, seguido por Bolsonaro com 16,5%. Outros candidatos com alta rejeição incluem Ciro Gomes (7%) e Pablo Marçal (6%). A pesquisa foi encomendada pela Rede de Rádios Top FM.

