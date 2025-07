Pesquisa mostra liderança de Riedel na disputa pelo governo de MS

Encomendada pela Rede de Rádios Top FM, a nova rodada da pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 4 e 12 de julho de 2025, revela que o governador Eduardo Riedel (PSDB) segue na liderança da corrida ao Governo de Mato Grosso do Sul.

O levantamento ouviu três mil moradores com 16 anos ou mais, em 30 municípios do Estado. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Espontânea:

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam nomes como opção, Riedel aparece com 30% das intenções de voto.

Em seguida, surgem o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 5%, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 4%, a senadora Tereza Cristina (PP), com 3%, e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 1,5%.

Outros nomes citados foram o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 1%, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), com 0,9%, o deputado estadual Zeca do PT, com 0,7%, o ex-deputado federal Fábio Trad (sem partido), com 0,5%, e o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 0,4%.

Um total de 1% mencionou outros nomes e 52% não souberam ou não quiseram responder, disseram que votariam em branco ou anulariam o voto.

Em comparação com as pesquisas anteriores, Riedel recuou de 35% (março) para 30,2% (maio) e agora 30% em julho. Azambuja caiu de 6,5% para 5,6% e agora 5%. Rose manteve 3,5% nas duas últimas rodadas e agora aparece com 4%. Tereza subiu de 1,5% para 3,2%. Contar e os demais oscilaram dentro da margem de erro.

Estimulada 1:

No primeiro cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Eduardo Riedel continua na frente, com 52% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece Rose Modesto, com 11%, seguida por Fábio Trad (7%), Marcos Pollon (4%) e Renato Gomes (DC), com 1%. Neste cenário, 25% dos eleitores se disseram indecisos ou declararam voto nulo ou branco.

Na comparação com a pesquisa de março, Riedel caiu de 60% para 52,4%. Rose cresceu de 5,5% para 10%. Fábio saltou de 1,6% para 7%, e Pollon passou de 2% para 4%.

Estimulada 2:

No segundo cenário estimulado, Riedel aparece com 52,4%, seguido por Fábio Trad (8%), Capitão Contar (6%), Delcídio do Amaral (4%) e Luso Queiroz (PSOL), com 1%. Neste recorte, 28,6% disseram estar indecisos ou optariam por branco ou nulo.

Comparando com as rodadas anteriores, Riedel caiu de 70% (março) para 67% (maio), até atingir os 52,4% atuais. Fábio Trad subiu de 1% para 3% e agora 8%. Luso Queiroz manteve oscilação leve, com 0,5%. Pollon, que teve 4,5% em maio, não foi incluído nesse cenário.

Rejeição:

Quando o Instituto mediu a rejeição dos nomes apresentados, o ex-deputado Capitão Contar liderou com 16%, seguido por Fábio Trad (12,4%), Marcos Pollon (8,3%), Eduardo Riedel (6%), Rose Modesto (5%) e Renato Gomes (2,3%). Outros 50% não souberam ou não quiseram opinar, ou disseram que não rejeitam nenhum.

Na comparação com as rodadas anteriores, a rejeição de Contar subiu de 12% para 17,4%. Fábio também cresceu em rejeição, de 8,4% para 15%. Já Riedel caiu de 8% para 6%. A taxa de eleitores indecisos, que era de 21,3%, subiu para 35,5% na última pesquisa.

