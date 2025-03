Pesquisa traz Riedel com 'folga' para 2026

Mesmo com mais de um ano para a realização das eleições de 2026, arranjos políticos já se desenham para o quadro do próximo pleito, diante disso, uma pesquisa do Instituto Ranking, realizada entre os dias 6 e 15 março de 2025, com 3 mil moradores com 16 anos ou mais, sondou as intenções de votos para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o levantamento, estimulado, o atual gestor, Eduardo Riedel (PSDB), aparece com preferência com 60% das intenções de votos, seguido por Rose Modesto (União Brasil), com 5,5%, Tereza Cristina (PP), com 4%, Capitão Contar (PRTB), com 3,5%, e André Puccinelli, com 2%, sendo que 25% dos entrevistados não sabem ou não quiseram responder.

Espontânea

Na espontânea, Riedel lidera, com 35% das intenções de votos, seguido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 6,5%, pela ex-deputada federal Rose Modesto 3,5%, pelo ex-deputado estadual Capitão Contar , com 2%, e pela senadora Tereza Cristina, com 1,5%.

Rejeição

André Puccinelli é líder na pesquisa de rejeição estimulada com 27% seguido pelo ex-deputado estadual Capitão Contar, com 12%, pelo comerciante Luso Queiroz, com 10,6%, pela ex-deputado Fábio Trad, com 8,4%, pelo governador Eduardo Riedel, com 8%, pela senadora Tereza Cristina, com 7,7%, e pela advogada Raquel Portioli, com 5%, sendo que 21,3% dos entrevistados não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa possui um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 1,8% para mais ou para menos.

