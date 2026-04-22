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Com mais de 50%, Riedel aparece à frente em pesquisa de intenção de votos

Governador lidera dois cenários de pré-candidatos ao governo, aponta Veríta

22 abril 2026 - 09h23Sarah Chaves
Governador Eduardo Riedel, deputado estadual, Pedro Henrique Catan e Fábio TradGovernador Eduardo Riedel, deputado estadual, Pedro Henrique Catan e Fábio Trad   (Redes Sociais)

A pesquisa Verita divulgada nesta terça-feira (22) aponta liderança do governador Eduardo Riedel (PP) nos dois cenários avaliados para o Governo de Mato Grosso do Sul, com vantagem na intenção de voto e menor rejeição.

Na intenção estimulada, Riedel aparece com 52,8%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 24,1%, e Fábio Trad (PT), com 20,9%. Outros somam 2,1%, enquanto branco e nulo chegam a 34,4%.

Na intenção espontânea, Riedel tem 47,4%, Catan aparece com 24,7% e Trad com 18,6%. Outros candidatos somam 9,4%, com alto índice de indecisos, branco e nulo, que alcança 82,1%.

Já na rejeição, Trad lidera com 53,3%, seguido por Riedel, com 18,2%, e Lucien (PSOL), com 11,5%. Outros registram 16,9%, além de 20,8% entre branco, nulo e indecisos.

A pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre os dias 14 e 18 de abril de 2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e registro no TSE sob o número MS-00490/2026.
 

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