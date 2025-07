Petróleo, suco de laranja, aviões: veja produtos que escaparam do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (30) uma ordem executiva que eleva de 10% para 50% as tarifas sobre a maioria dos produtos importados do Brasil.

No entanto, alguns itens estratégicos foram poupados do aumento, como suco de laranja, aviões e petróleo.

A nova medida, que representa um incremento de 40 pontos percentuais nas tarifas, exclui 695 categorias de produtos brasileiros.

Entre eles, destacam-se também celulose, carvão, aço e subprodutos, além de castanhas e componentes de aeronaves – com exceção das militares –, motores e simuladores de voo.

A lista de exceções traz alívio parcial ao governo e ao setor produtivo brasileiro, já que inclui itens relevantes da pauta exportadora nacional aos Estados Unidos.

Mesmo assim, outros produtos de destaque nas vendas externas, como carne, café e frutas, não foram poupados e deverão ser impactados pela nova alíquota.

Vale lembrar que desde junho o aço brasileiro já vinha sendo tributado com tarifa global de 50%. O Brasil é o segundo maior exportador de aço e ferro para os EUA, atrás apenas do Canadá.

