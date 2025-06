PF localiza Carla Zambelli na Itália e aguarda decisão sobre extradição

Saiba Mais Justiça Moraes determina prisão definitiva de Carla Zambelli

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), teve seu paradeiro identificado pela Polícia Federal (PF) e por autoridades italianas.

Ela se encontra na Itália, onde foi localizada após ter deixado o Brasil para evitar o cumprimento de sua ordem de prisão. Zambelli foi condenada por falsidade ideológica e pela invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em decisão do STF.

Desde então, passou a ser considerada foragida e, na semana passada, teve seu nome incluído na lista vermelha da Interpol, que reúne os alvos de mandados de prisão internacional.

Agora, com o endereço confirmado, a PF aguarda a ação das autoridades italianas. Segundo fontes da corporação, a prisão de Zambelli depende exclusivamente da atuação do governo local.

Paralelamente, o processo de extradição da parlamentar licenciada também avança. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, entregou oficialmente o pedido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália — órgão equivalente ao Itamaraty — nesta quinta-feira (12).

O documento solicita a repatriação da deputada para que ela possa cumprir a pena imposta pelo Supremo no Brasil. O caso segue sob acompanhamento direto da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores e do STF.

Ainda não há prazo definido para a decisão das autoridades italianas sobre a prisão e a extradição de Zambelli.

